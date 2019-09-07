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Emniyeti’nde 16 personel terfi etti

Giriş Tarihi: 7.9.2019
Adana Emniyeti’nde 16 personel terfi etti
ADANA Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle bir üst rütbeye atanan emniyet personelinin yeni rütbeleri takıldı. Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın makamında gerçekleştirilen törende Adana Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan 16 personel bir üst rütbeye terfi ettiler. 3 personel 3. sınıf emniyet müdürü rütbesinden 2. sınıf emniyet müdürü rütbesine, 9 personel 4. sınıf emniyet müdürü rütbesinden 3. sınıf emniyet müdürü rütbesine, 4 personel ise emniyet amiri rütbesinden 4. sınıf emniyet müdürü rütbesine terfi ettiler. Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bir üst rütbeye terfi eden personeline hayırlı olsun dileklerinde bulunarak yeni rütbeleri ile yapacakları görevlerde başarılar diledi.
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Adana Emniyeti’nde 16 personel terfi etti
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