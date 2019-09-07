Ameliyatta rock müzik keyfi

BUGÜN NELER OLDU

Doç. Dr. Çağlar Emre Çağlıyan, bacak damar tıkanıklığı ameliyatını hastasıyla birlikte rock müziği dinleyerek yaptı. Çağlıyan, "Bunu duyan başka hastalarım da 'biz de isteriz' dediler. Biz hastanın çektiği ağrıyı hafifletmek için böyle bir yola başvurduk" dedi. Emekli coğrafya öğretmeni 68 yaşındaki Muhammed Emin Yılmaz, vitrin hastalığına bağlı bacak rahatsızlığı sebebiyle 5 Ağustos tarihinde Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Kardiyoloji Anabilim dalından Doç. Dr. Çağlar Emre Çağlıyan'a başvurdu. Çağlıyan ise Yılmaz'ı ameliyat etmek için 26 Ağustos Pazartesi tarihine gün verdi. Bu sırada ise Yılmaz ve Çağlıyan sohbet ederken birbirlerinin rock müzik sevdiklerini öğrendi. Gitar çalmayı ve rock müzik dinlemeyi seven Doç. Dr. Çağlar Emre Çağlıyan'a ise hastası Muhammed Emin Yılmaz, rock müzik CD'si hediye etti. Çağlıyan da hastasına jest yaparak ameliyathanede yanında getirdiği bilgisayar ile rock müzik çaldı. Lokal anesteziyle ameliyat olan Yılmaz ise ameliyatta sevdiği müzikleri dinledi ve ameliyattan 1 gün sonra taburcu oldu.