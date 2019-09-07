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Şehitkamilli kadınlar önce öğreniyor sonra üretiyor

Giriş Tarihi: 7.9.2019
Şehitkamilli kadınlar önce öğreniyor sonra üretiyor
GAZİANTEP'TE Şehitkamil Belediyesi'nin kadınlara yönelik hayata geçirdiği el beceri kursları başarılı bir biçimde devam ediyor. Çeyizlik nakış ve benzeri işleri öğrenen kadınlar, bir taraftan çocukları için çeyiz hazırlarken, diğer taraftan da yapmış oldukları ürünleri satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor. Sosyal tesislerde açtığı kurslarla ailelere umut ışığı olan Şehitkamil Belediyesi, ev kadınlarına yönelik açmış olduğu el beceri kurslarındaki eğitimleri aralıksız sürüyor. Ali Nacar Aile Merkezi El Beceri Kursu'na katılan kadınlar, el beceri kurslarında eğitim görerek dikiş nakış ve mefruşat öğreniyor. Burada çeyizlik nakış ve benzeri işleri öğrenen kadınlar, bir taraftan çocukları için çeyiz hazırlarken, diğer taraftan da yapmış oldukları ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Kurs Eğitmeni Gönül Özsimitçi, "Kursumuza gelen kursiyerlerimizin hepsi ev hanımıdır" dedi.
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Şehitkamilli kadınlar önce öğreniyor sonra üretiyor
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