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Silifke’de sünnet şöleni

ATİKE CEYLAN KAÇAR Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2019
Silifke’de sünnet şöleni
MERSİN'İN Silifke ilçesinde belediye tarafından Sayağzı Mesire Alanında düzenlenen sünnet şöleninde 35 çocuk sünnet ettirilirken, çocuklar ve aileleri gönüllerince eğlendi. Törene Belediye Başkan Vekili Sadık Altınok ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye Halk Oyunları ekibinin gösterileriyle geç saatlere kadar süren şenlikte Altunok, çocuklara birbirinden sürpriz hediyeler dağıttı. Boyama etkinliği, pamuk şeker, sihirbaz gösterisi, animasyon ekibi ile palyaço, Aşuk ile Maşuk gibi gösterilerle doyasıya eğlenen çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadılar. Sadık Altınok "Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün programı
çerçevesinde 35 çocuğumuz Silifke Devlet Hastanesi'nde sünnet oldu. Başhekimliğimiz ve üroloji doktorlarımızın denetiminde gerçekleştirilen sünnetler doktorlarımızın gözetimi altında yapılmıştır" dedi.
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Silifke’de sünnet şöleni
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