Yüzü yanan Hürü ameliyat olmak istiyor

BUGÜN NELER OLDU

Kırıkhan ilçesinde epilepsi nöbeti geçirip, yanan sobanın üzerine düşerek yüzü tanınmaz hale gelen Hürü Cengiz (33), estetik ameliyat olmak için destek bekliyor. 2014'te ailesinin evde olmadığı sırada epilepsi nöbeti geçiren Hürü Cengiz, yanan sobanın üzerine düşerek ağır yaralandı. 103 ameliyat geçiren Cengiz, babasının yaşamını yitirmesi üzerine 2017'de tedavisini sürdüremedi. Estetik ameliyat için destek beklediğini belirten Hürü Cengiz, "Şu anki fiziksel görüntüm nedeniyle dışarı bile çıkmak istemiyorum. Yüzümün bu şekilde olması sebebiyle insanlar bana hor bakıyor, arkadaşlarım bile bana uzak duruyorlar. Estetik ameliyatı olup sağlıklı günlerime kavuşmak için hayırsever vatandaşlarımızdan, işadamlarımızdan, devlet yetkililerimizden destek bekliyorum" dedi.