Atdsk yine kupaya doymadı

BUGÜN NELER OLDU

ADANA Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) sporcuları, 16 yaşta tek erkekler ve çift kadınlarda elde ettikleri çifte şampiyonlukla, çifte zafer yaşattılar. Türkiye Tenis Federasyonu'nun 16 Yaş Yaz Kupası-3 Türkiye Seri Tenis Turnuvası, ATDSK kortlarında yapıldı. İsmail Kurtgöz'ün başhakemliğini yürüttüğü turnuvaya, Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muğla ve Ordu'dan toplam 54 tenisçi katıldı. TURNUVADA ATSDK'nın başarılı raketi Furkan Keriöz tek erkekler şampiyonu oldu. Çift erkeklerde Deniz Okyay ve Hasan Berke Oktay çifti şampiyon olurken, ATDSK'lı Furkan Keriöz, partneri Kaan Artun Gürcan'la (Ferdi) final oynayarak, ikincilik kupasının da sahibi oldu. Tek Kadınlarda Deren Özel (İZMİT) şampiyonluk, Ezgi Tezel (Ferdi) de ikincilik elde etti. Çift kadınlarda ise ATDSK sporcusu Binnur Kaya ve partneri Ezgi Tezel, çıktıkları final maçında şampiyon, Deren Özel ve Bahar Naz Apis çifti de ikinci oldular.