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’de eğitici eğitimi semineri ilgi gördü

Giriş Tarihi: 8.9.2019
Mersin’de eğitici eğitimi semineri ilgi gördü
MERSIN Üniversitesi (MEÜ) Hemşirelik Fakültesi tarafından, hemşirelik eğitimi sürecinin en doğru yöntemlerle değerlendirilmesi ve akreditasyon çalışmalarının önemli bir basamağının güçlendirilmesi amacıyla "Hemşirelik Eğitiminde Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi" başlıklı eğitici eğitimi semineri düzenlendi. Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezinde düzenlenen ve iki gün süren seminere, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayda Çelebioğlu ile Hemşirelik Fakültesi ve İçel Sağlık Yüksekokulu öğretim elemanları katıldı. Seminerde, Doç. Dr. Devrim Alıcı, güvenirlik ve geçerlik çerçevesinde hemşirelik eğitiminde öğrenci başarısının ölçülmesinde kullanılabilecek araç ve yöntemleri örneklerle anlattı
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Mersin’de eğitici eğitimi semineri ilgi gördü
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