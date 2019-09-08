Öğrenciye okul çevresinde sigara satan yandı

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GAZIANTEPValisi Davut Gül, okul çevrelerinde öğrencilere sigara satışı yapılan işyerlerinin anında mühürleneceğini açıkladı. Vali Gül, "Küçük yaştaki çocuğa tek tek sigara satan esnafa ihtiyacımız yok. İşini hem vicdanen hem hukuken yapan herkesin başımızın üstünde yeri var" dedi. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Güvenliği Değerlendirme Toplantısı'na katılan Vali Davut Gül burada yaptığı konuşmada okul ve çevresindeki güvenlik önlemlerinin, özellikle okul çevresindeki iş yerlerinde denetimlerin arttırılacağını kaydetti. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde geniş katılımla düzenlenen toplantıda konuşan Gül, ildeki eğitim yatırımlarına değinerek devam eden 4 bin derslik tamamlandığında ikili eğitim yapılan okulların yaklaşık üçte ikisinin tekli eğitime geçeğini bildirdi. Okul dışında güvenliği sağlamak için okullara kamera sistemi kurulmaya devam edildiğini söyleyen Gül, "Kurulan kamera sistemi ile velilerimiz ve öğrencilerimiz okullarımızda dış güvenlikle ilgili hiçbir sıkıntının olmadığını bilecekler. Bizler de istediğimiz zaman istediğimiz okulun giriş ve çıkışında olan biten her şeyi tek tuşa basarak görmüş olacağız. Bunlar MOBESE gibi kayıt altına alınacak. Dolayısıyla da suç işlemesini önleyecek bir sistem olmuş olacak" dedi. Vali Gül, "Kantinleri bu sene geçen yıldan daha çok denetleyeceğiz. Hijyen anlamında, kantinlerde yasak olan ürünlerin satılması anlamında hassasiyetimiz var. Buna müsaade etmeyeceğiz. Özellikle okulların etrafındaki iş yerlerinin denetleyeceğiz. Tek tek sigara satımından tutun da öğrencilere satılmaması gereken ürünleri satanları gördüğümüzde bu iş yerlerini mühürlememiz gerekiyor. Küçük yaştaki çocuğa tek tek sigara satan esnafa ihtiyacımız yok. İşini hem vicdanen hem hukuken yapan herkesin başımızın üstünde yeri var" diye konuştu.