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Okullarda temizlik seferberliği

Giriş Tarihi: 8.9.2019
Okullarda temizlik seferberliği
ADANA'DA Sarıçam Belediyesi tarafından 2019-2020 eğitim öğretim sezonu öncesi okullardaki temizlik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarıçam Belediyesi Başkanı Bilal Uludağ, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, öğrencilerin daha temiz ve güzel bir ortamda eğitim görmeleri için çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdürdüğü belirti. Yeni öğretim yılı yaklaşırken temizlik çalışmalarına Sofulu Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde devam edildi. Temizlik işlerinin yanı sıra Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile de koordineli olarak çalışan ekipler, okul bahçesinde kapsamlı olarak yıkama, ağaç budama yaparken, çevrede bulunan otlarda temizlendi.
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Okullarda temizlik seferberliği
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