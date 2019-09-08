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vatandaşlarla bir araya geldi

Giriş Tarihi: 8.9.2019
Vali Demirtaş vatandaşlarla bir araya geldi
ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, Tellidere Mahallesi Muhtarı Cemile Girici'yi ziyaret etti ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Ziyareti sırasında ilk olarak muhtar Cemile Girici'den mahallenin genel durumu hakkında bilgiler alan Vali Mahmut Demirtaş, kendisine yoğun ilgi gösteren mahalle sakinlerinin de talep ve beklentilerini dinledi. Vali Demirtaş'ın, Tellidere Mahallesi Muhtarı Cemile Girici ve vatandaş buluşması, kamu hizmetlerinin kentin tüm bölgelerine en hızlı ve kaliteli şekilde ulaşması için ellerinden gelen çabayı göstermeye devam edeceklerini ifade etmesinin ardından, tüm muhtarlara görevlerinde başarılar dilemesi ve mahalle sakinleri ile hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.
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Vali Demirtaş vatandaşlarla bir araya geldi
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