Kozanspor’a Öztok’tan destek

BUGÜN NELER OLDU

ADANALI işadamı ve siyasetçi Cahit Öztok, 3. Lig 2. Grup ekibi Kozanspor'a göğüs reklamı vererek destekte bulundu. Başkan Yusuf Sağlam ve yönetim kurulu üyelerini misafir eden Öztok, "Her zaman olduğu gibi tüm gücümüzle Kozanspor'umuza destek olacağız. İnşallah şampiyonluklar yaşayıp Adanamızı üst liglerde temsil ederler. Yusuf Sağlam ve yönetime başarılar diliyorum" dedi. BAŞKAN Sağlam ise hemşerileri Cahit Öztok'un her zaman büyük desteğini gördüklerini vurgulayıp, "Bizlerin de tek isteği Kozansporumuzu 3.Lig'den daha yukarılara taşımak. Bunun için yönetim kurulundaki birbirinden değerli arkadaşlarımızla büyük bir mesai ve gayret sarf ediyoruz" diye konuştu. Kozanspor ligin ikinci maçında geçen hafta deplasmanda Karşıyaka'yı 2-1 mağlup edip ilk 3 puanını aldı.