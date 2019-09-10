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Millet Kıraathanesi ve açıldı

HAYRETTİN YENEL Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2019
Millet Kıraathanesi ve Yaşayan Müze açıldı
NİĞDE'NİN Ulukışla İlçesi Belediyesi tarafından yaptırılan Millet Kıraathanesi ve Yaşayan Müzesi hizmete açıldı. Millet Kıraathanesi ve Yaşan Müzesinin açılışına Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergün, Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Ak Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, Ulukışla Belediye Başkanı Ali Uğurlu ile çok sayıda davetli katıldı. Açılış sonrası yaşayan müzeyi gezen protokol üyeleri, millet kıraathanesinde bir süre oturup çay içtiler, kitap okudular ve sohbet ettiler. Ulukışla Belediye Başkanı Ali Uğurlu, açılışı gerçekleştirilen millet kıraathanesi ve yaşayan müzeye tüm vatandaşları davet ederek müzede onlara tarihe bir yolculuk yaptırdıkları söyledi. Uğurlu, vatandaşlarımızın millet kıraathanesinde de hoş sohbet ortamı bulacaklarını, sakin ve sessiz bir ortamda vakit geçireceklerini söyledi
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Millet Kıraathanesi ve Yaşayan Müze açıldı
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