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Öğrencilerini oryantasyon günleri ile karşılıyor

Giriş Tarihi: 10.9.2019
Öğrencilerini oryantasyon günleri ile karşılıyor
YAKIN Doğu Üniversitesi'ne katılacak olan yeni öğrenciler için üniversitedeki hayatı zenginleştirmek, kolaylaştırmak ve iyileştirmek üzere 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Oryantasyon Günleri 9 Eylül – 4 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Karşılama ve konaklama programı kapsamında yeni gelen öğrenciler Ercan Havalimanı ve Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde karşılanarak yurtlarına yerleştirileceği ve birbirinden farklı eğlenceli etkinliklerin Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı tarafından düzenleneceği belirtildi. Öğrenci Dekanlığından yapılan açıklamada, programda yeni öğrencilere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ve Yakın Doğu Üniversitesi'ni yakından tanıtabilmek amacıyla 21 Eylül 2019 tarihinde Yakın Doğu Hakkında Her Şey Söyleşi'si ve Kahvaltı etkinliği, 23 Eylül'de Kampüs Turu, 25 Eylül'de Lefkoşa Turu, 27 Eylül'de Girne Turu ve 28 Eylül'de Gazimağusa Turu ve Akustik Gece, 1 Ekim'de Açık Hava Sineması ve Karaoke gecesi, 4 Ekim'de ise Hoşgeldin Partisi etkinliklerinin gerçekleştirileceği belirtildi.
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Öğrencilerini oryantasyon günleri ile karşılıyor
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