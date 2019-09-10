Rus heyete yemekli veda

BUGÜN NELER OLDU

AOSB'nin Ticaret Bakanlığı'nın, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE) Projesi dahilinde; tekstil sektöründe faaliyet gösteren firmaların kümelenmesi ile 2017 yılında hayata geçirilen ve yaklaşık 3 milyon dolarlık bütçeye sahip "Adana Tekstil Kümelenmesi URGE Projesi" kapsamında Adana'ya gelen 50 Rus firmadan 61 kişilik heyet oldukça verimli geçen ikili görüşmelerini tamamladı. Dünya ile rekabet etme gücüne sahip, dünya markalarına üretim yapan tekstil firmalarının yer aldığı AOSB'nin konuğu olan Rus heyet, Adana'dan güzel izlenimlerle ayrıldılar. Adana/ Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nin (AOSB) hazırladığı "UR-GE Tekstil Kümelenmesi Projesi'' kapsamında Adana'ya gelen Rus Heyet, 4 günlük ziyaretlerini tamamladı. Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen "URGE Tekstil Kümelenmesi Projesi'' kapsamında Adana'ya gelen 50 farklı Rus tekstil firmasından toplam 61 kişilik heyet, son günde Adana turu ile kenti tanıma fırsatı buldular.Heyet onuruna verilen yemekte ise Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Onatça ve AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar ev sahipliği yaptı. Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Onatça, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Dostluğun meyvesi ticarettir. Bu ticareti bu gün burada başlattık sürdürmemiz gerekiyor. Dostluğumuzla beraber ticaretimizde geliştikçe daha iyi ilişkiler kuracağımıza inanıyorum" dedi. AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar ise bu ziyaretin bir başlangıç olması temennisinde bulunarak, bundan sonraki süreçte daha da gelişerek devam edeceğine inandığını ifade etti.