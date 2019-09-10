Yazıklar olsun

CHP'Lİ Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundaki Kürkçüler mahallesinde bulunan kimsesizler mezarlığında budanan ağaçların dallarını götürmeyip mezarların üstüne bırakılması vatandaşın isyanına neden oldu. Mezarların bakımını üstlenen hayırsever Yusuf Yüksel, "Ağaçları budadıktan sonra dalları mezarların üstüne atıp gitmişler. Mezarlıklar müdürlüğünü arıyorum hep 'geliyoruz' diyorlar ama bugüne kadar hiç kimse gelmedi. Bunların mezara bile saygısı yok" diyerek tepkisini dile getirdi.

"32 DEFA ARADIM"

Sarıçam ilçesinde 2 yıl önce kimsesizler mezarlığı bölümünün bakımsız olduğunu fark ettiğini ve o günden itibaren mezarlığın bakımı üstlendiğini anlatan fırın işletmecisi Yusuf Yüksel, yaklaşık 20 gün önce belediye

görevlileri tarafından mezarlıktaki ağaçların budandığını ancak dallarının götürülmediğini söyledi. Dalların aşırı derecede olmasından dolayı kendi imkanlarıyla götüremediğini ifade eden Yüksel, "Tam 32 kez Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nü aradım. Dalları kaldırmalarını istedim. Ne zaman ararsam 'Geliyoruz. Tamam ekip çıktı' diyorlar. Yalan söylüyorlar" diye konuştu.

"MEZARLAR GÖRÜNMÜYOR"

Mezarlığa hayvan girmemesi için büyük kapı taktırdığını, tuvalet ve cenaze namazının kılınması için musalla taşı yaptırdığını ifade eden hayırsever Yüksel, "Mezarlıktaki otları kendim temizliyordum. Budanan ağaç dallarından dolayı mezarlar görünmüyor. Bu durum benim çok zoruma gidiyor. Bu konuyu belediye çözmüyorsa Valimizin el atıp sorunu çözmesini istiyorum" dedi.