Ağlayacaktın o zaman göreve niye talip oldun

Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, CHP'li Zeydan Karalar'ın kendisine yönelik suçlamalarla ilgili düzenlediği basın toplantısıyla cevap verdi. Sözlü, 31 Mart seçimlerinde koltuğa oturduktan sonra bankamatikçi diyerek bugüne kadar binden fazla işçiyi çıkaran, belediyenin 'borcu var' diyerek hiçbir projeyi gerçekleştirmeyen CHP'li başkan Zeydan Karalar'a seslendi. 20 yıllık siyaset hayatında hiçbir zaman enkaz edebiyatı yapmadığını ifade eden Sözlü, "Ağlayacaktın niye göreve talip oldun? 'belediye battı, bitti' diyerek algı operasyonu yapan Karalar bir yalan makinesidir. Hatta bu konuda ordinaryüs profesörüdür" dedi.

"SIFIR BORÇ İLE TESLİM ETTİM"

1 Nisan itibariyle belediyeyi sıfır borç ile Zeydan Karalar'a teslim ettiğini vurgulayan Sözlü, "İşçinin maaşı, ikramiyesi, mesai dahil sıfır borç ile belediyeyi kendisine teslim ettim. 154 olan belediye otobüslerini ben dönemimde 300'e çıkardım.

İlçelerinden köylerine kadar seferler yaptık. Ama Zeydan Karalar ne yaptı? Şu an 100 tane otobüsle Adana'ya hizmet veriyor. 200 otobüs tatil yapıyor. Borç var diye her şeyden tasarruf ettiğini söylüyor. Evde su fazla gelir diye banyo yapmazsanız, elektrik fazla gelir diye klimayı çalıştırmazsanız yani ihtiyaçlarını gidermezseniz bu tasarruf değildir. Belediyeyi tatil ettirmek tasarruf etmekse buyurun tasarrufa devam edin" diye konuştu.

"YALANLA ADANALILARI YANILTIYOR"

Zeydan Karalar'ın her ortamda enkaz edebiyatı yaptığını, adeta ağlama günleri düzenlediğini vurgulayan Hüseyin Sözlü, "Adana'ya gelen büyük elçilere, yabancı misyon şeflerine para yok diyerek itibarımızı zedelemekte. Gittiği düğünlerde 'Belediyede para yok yanımıza gelmeyin' diyerek ağlamakta. Karalar şunu iyi bilmeli belediyenin borcu Aytaç Durak tarafından yapılan metrodan kaynaklanan döviz borcudur. Birileri Zeydan Karalar'a hafıza güçlendirici ilaçlar vermelidir. Borç yalanı ile Adanalıları aldatıyor" şeklinde konuştu. Zeydan Karalar'ın seçimden önce "Belediye başkanı olduğumda emeğiyle çalışan kardeşlerimizi işten atmayacağız. Terleri kurumadan maaşlarını vereceğiz" görüntüsü gösterdiğini söyleyen Sözlü, "Hem genel başkanları hem de belediye başkanları hiç kimsenin ekmeğiyle oynamayacaklarını söylemişlerdi. İşçilerimize çıkarılmayacağına dair söz verilmesine rağmen yaklaşık bin 300 kişinin işine son verdiler. Bu işçileri tek bir tanesi bile işe gelmediğinden dolayı tutanaklarla iş akitlerini sonladıramadılar toplu çıkıştan verdiler. İşçilerin ekmeğiyle oynadılar" dedi.

KUYUDAN KUMPAS ÇIKTI

Toplantıda Zeydan Karalar'ın geçtiğimiz hafta , "76 kuyu açımı için ihaleye çıkılıyor. 12 milyon TL bedeli var. Kuyuların sadece 35'ine ulaştık, geri kalanları yapılmamış ama yapılmış gibi fatura edilmiş. Üzerine sadece beton dökmüşler. Açılmamış kuyulara 5 milyon 267 bin lira harcanmış" iddialarına da değinen Sözlü, "Seçimden sonra gelip başka bir kuyu açtılar, sonra çekim yaptılar. Bu kuyuları da yerinde var mı yok mu incelemek üzere sahaya gidelim. Biz de hiçbir şey gizli saklı olmaz. Hodri meydan. Kuyudan kumpas çıktı" diye konuştu.



GENÇLİK MERKEZLERİNİ İNTİKAM İÇİN KAPATTILAR

2014 yılında göreve geldiklerinde FETÖ/PDY 'nin 'Altın Çocuk' projesini engelledikleri için kurdukları 17 tane Gençlik Merkezleri'nin CHP'li Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından intikam almak için kapatıldığını iddia eden Sözlü, "FETÖ, HDP VE PKK, İYİ parti ile işbirliğine giren CHP'li belediye ittifaklarına karşı sorumluğunu yerine getirerek Altın Çocuk projesini sonlandırdığımız için bizden intikam almakta, ortaklarına diyet ödemektedir" dedi.

1,2 TRİLYON PARALELE UÇACAKTI

"Altın Çocuk' projesinde, personellerinin ücretlerinin belediye tarafından karşılandığını vurgulayan Hüseyin Sözlü, "Biz bunu o dönem FETÖ ile mücadele adına değil, yasalar adına bu haksız kazancı ödemedik. 'Altın Çocuk' projesini kapattık. Yoksa 1,2 trilyon paralele uçacaktı. Bu kirli yapılanmalara gençlerimizi kaptırmayalım diye gençlik merkezini hayata geçirdik. Merkezde 60 bin öğrenciyi mezun ettik. Hem Anadolu, Fen Liseleri'ne hazırlıkta hem de yükseköğretime hazırlıkta yüzde 81,1 başarı oranı yakaladık" diye konuştu.

KOORDİNATLARI İSTEDİLER

CHP'li belediyenin göreve geldikten 1 hafta sonra ASKİ'nin patronluğuna soyunduğunu da dile getiren Sözlü, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatında hükümetimize lojistik destek sağladık. O bölgede açılmış yaklaşık 25 tane su kuyumuz var. Bir hafta sonra CHP'li belediye o bölgenin koordinatlarını istedi. Bu askerin projesiydi. 'Oyumuz Nevroz diyen, oyumuz HDP'ye' diyen eş başkan gibi bugün hukuk işleri müşavirliğine oturttuğu HDP'li PKK'lı adamın olduğu belediyeye koordinatları mı verecektik?" diye konuştu.