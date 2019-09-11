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Faizler indi ’da konut satışları yüzde 40 arttı

Giriş Tarihi: 11.9.2019
Faizler indi Adana’da konut satışları yüzde 40 arttı
KAMU bankalarının kredilerde faiz indirimine gitmesi sonrasında Adana'da konut satışları yüzde 40 arttı. Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Fiyatlar şu anda 3 yıl önceki fiyatlara denk" dedi. Kamu bankaları geçtiğimiz ay konut kredisi faizlerini yüzde 1'in altına çekti. Bu indirim sonrasında vatandaşlar yoğun talep göstererek kredi başvurusunda bulundu. Ancak bazı uyanık müteahhitler ve emlakçılar düşen konut kredisi faizlerine rağmen, kredi oranları düşmeden önce Temmuz ayında 120 bin TL'ye sattıkları evi, konut kredisi faizi düştükten sonra Ağustos ayında yüzde 20 ile 30 arasında zam yaparak 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla satmaya başladılar.
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Faizler indi Adana’da konut satışları yüzde 40 arttı
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