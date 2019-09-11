Gastronomi festivaline destek

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i ziyaret eden TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ihracat rakamlarıyla ilgili Şahin'e bilgi vererek ülke tanıtımına ihracatçıların önemli katkılar sağladığını ifade etti. Gastronomi Festivalini desteklediklerini de belirten Başkan Kaplan "186 ülkeye ihracat gerçekleştiren ihracatçılarımız aynı zamanda Gaziantep'in ve Türkiye'nin tanıtımında da önemli rol oynuyor. Gastronomi Festivali dünya gastronomi turizminden pay alabilmemiz de önemli rol oynayacaktır" dedi. Şahin'i ziyaret eden Başkan Kaplan, Elbeyli Belediye Başkanı Şimşek, İl Genel Meclis Üyeleri Cemil Tekbaş ve Fettah Ekinci gündemi değerlendirdi. Gastronomi Festivalin kent tanıtımına önemli katkı sağlayacağını ifade eden TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan uzun yıllardır Güneydoğulu ihracatçıların dünyanın birçok ülkesinde sadece ürünlerini değil aynı zamanda Gaziantep kültürünü ve yemekleriyle ülke tanıtımına önemli katkılar sağladığını ifade ederek Gastronomi Festivali öncesi Başkan, Şahin'e moral verdi.