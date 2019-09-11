Hükümlüler 9 okulu bakımdan geçirdi

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Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce düzenlenen program kapsamında, hükümlüler, 9 okulun bakım ve boya işlerini yaptı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının işbirliğinde Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce düzenlenen program kapsamında hükümlülerin, kentteki 9 okulun tadilat ve boya işlerini yaparak, okulları yeni eğitim ve öğretim yılına hazır duruma getirdikleri belirtildi. Ömer ve Sabriye Ersoy, Mahmut Fehime Güleç, Şehit Uğur Kutku, Mahmut Fehime Ersoy ve Hatice Karslıgil ortaokulları ile Sadettin Batmazoğlu, Abdülhamithan ve Düztepe ilkokullar ve Naime Durdu Anaokulunun bakım, onarım ve boya çalışmalarının başarıyla yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Ayrıca yapılan bu çalışmalara aktif olarak katılan hükümlülerin meslek sahibi olmalarını sağlamak amacıyla eş zamanlı olarak, boya ve badana kursu da yürütülmüş olup, boyacılık mesleğini öğrenen hükümlülere sertifikaları verilerek meslek sahibi olmaları sağlanmıştır" denildi.