Yasak kalktı, tezgahlar balıkla dolmaya başladı

BUGÜN NELER OLDU

yasağının Karadeniz, Marmara ve Ege'de kalkmasının ardından her çeşit balık tezgahlarda yer almaya başladı. 15 Eylül'den itibaren tüm Türkiye'de yasak tamamen kalkacakken, balıkçılar bu aylarda vatandaşı ucuz ve taze balık yemeye davet etti. 1 Eylül'den itibaren Karadeniz, Marmara ve Ege'de bütün tekneler, Akdeniz'de ise gırgır tekneleri avlanmaya çıkarken, 15 Eylül'den itibaren ise tüm Türkiye'de yasak tamamen kalkacak. Kısmen yasağın kalkmasıyla beraber balık tezgahları da dolmaya başlarken, geçtiğimiz aylarda el yakan balık fiyatları da yavaş yavaş düşmeye başladı. Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, 1 Eylül itibariyle Marmara, Ege ve Karadeniz'de av yasağının kaldığını söyledi. Sıcaklardan dolayı Akdeniz'de 15 Eylül'den sonra yasağın kalkacağını belirten Polat, "O tarihten sonra tamamen balık sezonumuz açılıyor. Yasağın kalktığı yerlerden taze balıklarımız gelmeye başladı. Hamsisinden, sardalyesine, barbunundan, turnasına, çuprasından levreğe kadar aklınıza ne çeşit balık geliyorsa denizden çıkmaya başladı. 15 Eylül'den itibaren de bu balık bolluğu daha da artacak. Halkımıza tavsiyemiz Ekim, Kasım ve Aralık ayları özellikle bu 3 ay balık oranının en çok olduğu dönemlerdir. Bunu halkımız değerlendirsinler" dedi.