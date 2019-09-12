Her bebek için 3 fidan dikimi

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Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde çalıştıklarını belirtti. İskenderun Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Orman İşletme Şefliği ile arasında imzalanan protokol İskenderun'da yeni doğan bebeklere bebek kıyafeti dağıtımı, annelere sağlık bilgilendirmesi ve yeni doğan bebek için 3 fidan dikimi yapılacak. İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, imzalanan protokol ile ilgili yaptığı açıklamada, "İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Orman İşletme Şefliği imzaladığımız protokol ile şehrimizde yeni doğan bebeklere bebek kıyafeti dağıtımı, annelere sağlık bilgilendirmesi ve yeni doğan bebek için 3 fidan dikimi yapılacaktır. Hayırlı uğurlu olsun. İskenderun'a değer. "dedi. Başkan Tosyalı, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde hareket ettiklerini belirterek," Proje kapsamında belediyemiz tarafından yeni doğan bebeklere "Hoş Geldin Bebek "seti hediye edilecek.. Kurumlarımız iletişim halinde olup orman müdürlüğümüz ise uygun fidan dikim zamanında ziyaret edilen ailelerin de katılımı ile her bebek için 3 fidan dikilip isimleri ağaçlara verilecek" dedi.