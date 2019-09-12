‘Okumanın yaşı yok’ dediler

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın desteğiyle Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan okuma-yazma seferberliği kapsamında Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bugüne kadar 4 bin 338 yetişkin okuma-yazma öğrendi. İlçenin farklı bölgelerindeki aile merkezlerinde açılan bir aylık süreli kurslarda eğitim alan yetişkinler, okuma-yazmanın yanı sıra günlük yaşamlarında lazım olacak bilgileri de öğreniyor. Son olarak Seyrantepe Aile Merkezi'nde açılan okuma-yazma kursuna katılan 20 kursiyer eğitimlerini tamamladı. Kursiyerlerden 60 yaşındaki Cennet Kılıç, "Telefon numaramı ezberledim. Hastanede istediğim doktora gidebiliyorum. Yaşım 60'a gelmiş ama okumanın yaşı yok. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp" dedi. 67 yaşında okuma-yazma öğrenen Beşire Minkara ise, okuma- yazma bilmediği için bugüne kadar çok sıkıntı yaşadığını belirterek, "Bir akrabamı telefonla aramak için kapının önüne çıkıp birinin sokaktan geçmesini bekliyordum. Yaşadığım bir olay çok zoruma gitmişti. Bir yere gitmek için her otobüsü durduruyordum. Otobüs şoförünün biri bana kızdı. Ona okuma-yazma bilmediğim için durdurmak zorunda kaldığını söyledim" diye konuştu.