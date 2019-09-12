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Tarsus’ta ışler yolunda

Giriş Tarihi: 12.9.2019
Tarsus’ta ışler yolunda
SPOR Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Tarsus İdmanyurdu, deplasmanda oynadığı maçta Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup ederek taraftarlarını sevindirdi. Sezonun ilk haftasında sahasında Hekimoğlu, Trabzon'a 3-1 yenilerek taraftarlarını üzen sarı-lacivertliler, Şanlıurfa deplasmanından 3 puan alarak moral buldu. Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, "Tarsus İdmanyurdu olarak zorlu Şanlıurfaspor deplasmanından 2-0 gibi net galibiyetle dönüyoruz. Bu zorlu karşılaşmada kalecimiz 2 penaltı atışına geçit vermeyerek önemli bir görevi yerine getirdi. Başta teknik ekibimiz olmak üzere tüm futbolcu ve taraftarlarımızı kutluyoruz" dedi
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Tarsus’ta ışler yolunda
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