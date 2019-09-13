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’nin İngilizce kursu başlıyor

Giriş Tarihi: 13.9.2019
AOSB’nin İngilizce kursu başlıyor
ADANA Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Müdürlüğü bünyesinde 2014 yılından beri eğitimlerini sürdüren AOSB Akademi'nin, sanayicilerden gelen yoğun talep üzerine devamına karar verilen İngilizce Dil Kursu'nun ikinci etabı için seviye belirleme sınavı yapıldı. Başlangıç, orta ve ileri olmak üzere 3 farklı seviyede açılacak olan sınıflarda eğitim almak için başvuruda bulunan kursiyerlerin seviye belirleme için yapılan yazılı sınav AOSB Seyhan Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Yazılı sınavın ardından kursiyer adayları toplantı salonunda sözlü mülakata tabi tutuldu. Maksimum 20 kişilik sınıflarda, alanında uzman Türk ve yabancı eğitmenler tarafından verilecek kurs için seviye belirleme sınavlarının sonuçlarının açıklanmasının ardından sınıflar belirlenerek, derslere başlanacak.
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AOSB’nin İngilizce kursu başlıyor
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