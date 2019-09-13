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Başkan Erdoğan ile toplantı verimli geçti

Büyükşehir Belediye Başkanı , külliyedeki toplantıda Başkan Erdoğan’ın tecrübelerinden yararlandıklarını belirtti

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2019
Başkan Erdoğan ile toplantı verimli geçti
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın külliyede gerçekleştirdiği 'Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'na katıldı. Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, Bakanlar, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimlerden Sorumlu Politika Kurulu Üyeleri ve büyükşehir belediye başkanlarının hazır bulunduğu toplantıda konuşan Erdoğan, seçim başarıları dolayısıyla tüm başkanları tebrik etti. Kabul ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Büyükşehir Belediye Başkanları olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeydik. Yerel yönetimler hususunda Cumhurbaşkanımızın tecrübeleriyle verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.
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Başkan Erdoğan ile toplantı verimli geçti
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