Derbiye doğru

TFF 1. Lig'de 58. Adana derbisi için geri sayım başladı. Pazar günü saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Adanaspor ve Adana Demirspor arasında oynanacak olan dev maçı Turgay Kaan Numanoğlu yönetecek. Yeni teknik adamları ile hazırlıklarını sürdüren her iki takım tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapılıyor. Turuncu-beyazlı takımın ev sahipliğinde oynanacak olan devam maç öncesi mavi-lacivertlilere ayrılan bin 600 bilet satışa çıkar çıkmaz 1 dakika içerisinde tükendi



ERİŞ: HEYECANI İKİ TARAFTA DA YAŞADIM

DERBIYE ev sahibi statüsünde çıkacaklarını ve kazanmak için mücadele edeceklerini belirten Eriş, "Her maça olduğu gibi sahaya yine kazanmak için çıkacağız. Bu derbiyi en çok yaşayan teknik adamlardan biriyim. Hem Adana Demirspor hem de Adanaspor camiasında yaşadım derbiyi. İnşallah çok güzel ve Adana'ya yakışır bir derbi olacak. Derbiyi kazanıp yolumuza emin adımlarla ilerleyeceğiz" şeklinde konuştu.



TÜTÜNEKER: BU TABLO DÜZELECEK

SAKATLIKLARIN kadro kurmakta kendilerini sıkıntıya soktuğunu belirten teknik direktör Tütüneker, sakat oyuncuların takıma katılmasıyla daha iyi bir tablo ortaya çıkacağını söyledi. Eldeki mevcut kadroyla en iyisini yapmayı hedeflediklerini ve galibiyeti elde etmek istediklerini vurgulayan Tütüneker, her takımın sıkıntılı dönemlerinin olabileceğini belirtirken, sonucun en iyisi olması için çalıştıklarını aktardı.

