Adanalı Tolga İngiltere’de parlamentoya aday oldu

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başkenti Londra'nın Enfield Belediye Meclisi Üyesi Tolga Aramaz (24), Enfield North bölgesi milletvekilliği için aday adaylığını açıkladı. Halen İşçi Partisi'nden Enfield Belediye Meclisi Üyesi olan Aramaz, aynı partili milletvekili Joan Ryan'ın istifası ile boşalan sandalye için aday olduğunu sosyal medya paylaşımı ile duyurdu. Aslen Adanalı olan Tolga Aramaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yaşının genç olmasına rağmen erken yaşlardan itibaren aktif siyasetin içinde yer aldığını belirterek, siyaset ve Uluslararası İlişkiler okuduğunu, yüksek lisansını ise siyaset ekonomisi üzerine yaptığını kaydetti. Aramaz, "Yüksek oy alan genç siyasetçim" dedi. Aramaz, "Siyaset konusunda bilgili olduğumu, ve bu alanda başarılı olduğumu samimiyetle inanıyorum. Bu nedenle 23 yaşındayken, hayatım boyunca yaşadığım Enfield'de Belediye Meclis Üyeliği için aday oldum. Bu ülkede belediye meclis üyelerinin yaş ortalaması 60 iken ben kazanarak en genç meclis üyelerinden biri oldum. Genç yaşıma rağmen bu seçim aşamasında en fazla oy alan kişiydim" dedi. Tolga Aramaz, "Zor şartlar altında yaşamış biri olarak halen bu yaşımda bile 15 yaşındaki kız kardeşimle 6 metre karelik bir yatak odasını paylaşıyorum. Küçük yaşta ekonomik zincirin dibinde hayatın nasıl olduğunu bire bir gördüm. Hala ekonomik olarak alt tabaka da, işçi sınıfının değerleriyle yaşıyorum çünkü o değerlerin damarlarımda attığını hissediyorum" diye konuştu.