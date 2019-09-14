Çukurova’da pamuk hasadı başladı

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tarımsal üretim merkezlerinden Çukurova'da, 450 bin dekarda ekilen ve hasadına başlanan pamukta 250 bin- 270 bin tonluk üretim bekleniyor. Tekstil, kozmetik, gıda ve yem sektöründe kullanılan pamuk, Çukurova çiftçisi tarafından "beyaz altın" olarak nitelendiriliyor. Yüreğir Ziraat Odası'ndan yapılan açıklamada uçsuz bucaksız bereketli topraklarıyla Çukurova denilince akla ilk gelen ürünün pamuk olduğunu belirtildi. Romanlara, türkülere, filmlere konu olmuş pamuğun, yörede "beyaz altın" olarak bilindiğini aktaran açıklamada, Tekstil ve konfeksiyon sanayisine sağladığı katma değeriyle vazgeçilmez bir ürün olan pamuk, ham madde konumunda olduğu tekstilde yapılan ihracatta, Türkiye ekonomisinde önemli paya sahiptir" denildi. Pamuğun Türkiye'de yaklaşık 5,2 milyon dekar alanda ekildiğini ve 2,6 milyon ton civarında ürün alındığını açıklandı. Son yıllarda verilen destekleme primiyle pamuk ekim alanının 270 bin dekardan 450 bin dekara çıktığını, destekleme primlerinin artırılması durumunda ekim alanlarının daha da genişleyeceğini belirtilerek, "Adana'da ortalama 270 bin dönüm alanda pamuk ekimi yapılırken, 2018'de 450-500 bin dönüme yükseldi. Bu yıl da pamukta 450 bin dekarlık ekim var, pamuk hasadı da yeni başladı. Şu anki tahminlerimize göre 250- 270 bin ton pamuk üretimi beklemekteyiz" denildi.