Dostluk kazansın

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arın tarihi 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda 58. randevuya çıkacak olan TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor ile Adana Demirspor'un teknik adamları dostluk mesajları verdi. Turuncu-beyazlı ekibin teknik direktörü Levent Eriş derbiyi hak edenin kazanmasını istediğini belirtirken,
mavi-lacivertli takımın teknik adamı Uğur Tütüneker ise seyir zevkinin üst düzeyde olacağını söyledi.
LEVENT ERIŞ:
İki takımla da bu heyecanı yaşadım
ADANA derbisinin sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'da da adından söz ettiren bir derbi olduğunu kaydeden turuncu- beyazlı ekibin teknik adamı Levent Eriş, "Ben her iki takımda da derbi heyecanı yaşadım. Adana'ya yakışan bir derbi olacak. Biz hayallerimizin peşinden gitmek için büyük mücadele veriyoruz. 20 yıllık antrenörlük hayatımda hiç bu kadar keyif aldığım bir oyuncu grubuyla çalışmadım. Bu keyfi umarım sonuçlarla sonlandırırız"
diye konuştu.
TÜTÜNEKER: ÇOK ÖNEMLİ BİR SINAV
İLK kez Adana
derbisine çıkacağını kaydeden Adana Demirspor
teknik direktörü Uğur Tütüneker
ise, "Benim için çok önemli bir sınav. Adanaspor da çok iyi bir takım. Maçın seyir açısından iyi geçmesini istiyorum. Lig uzun bir maraton, her şey bu maçla bitmeyecek. Kardeşlik, dostluk içerisinde bir maç izletmek istiyoruz. Derbide iki tarafa da başarılar diliyorum"
diye konuştu.
TSYD'DE DE SÜRPRİZ BULUŞMA
Derbi öncesi iki takımın teknik direk - törleri Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi'nde bir araya geldi. Nihat Güven Tesisleri'nde moderatörlü - ğünü TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın'ın yaptığı toplantıda Adanaspor teknik direktö - rü Levent Eriş ile Adana Demirspor teknik direk - törü Uğur Tütüneker, yarın saat 19.00'da oynanacak karşılaşmay - la ilgili değerlendirme - lerde bulundu.