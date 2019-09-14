Dostluk kazansın

TÜTÜNEKER

BUGÜN NELER OLDU

arın tarihi 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda 58. randevuya çıkacak olan TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor ile Adana Demirspor'un teknik adamları dostluk mesajları verdi.mavi-lacivertli takımın teknik adamı Uğurİki takımla da bu heyecanı yaşadımADANA derbisinin sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'da da adından söz ettiren bir derbi olduğunu kaydeden turuncu- beyazlı ekibin teknik adamı Levent Eriş,diye konuştu.İLK kezderbisine çıkacağını kaydedenteknik direktörüise,diye konuştu.Derbi öncesi iki takımın teknik direk - törleri Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi'nde bir araya geldi. Nihat Güven Tesisleri'nde moderatörlü - ğünü TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın'ın yaptığı toplantıda Adanaspor teknik direktö - rü Levent Eriş ile Adana Demirspor teknik direk - törü Uğur Tütüneker, yarın saat 19.00'da oynanacak karşılaşmay - la ilgili değerlendirme - lerde bulundu.