Kalyon Stadyumu’na ikinci yol açıldı

BUGÜN NELER OLDU

GAZİANTEPBüyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep Kalyon Stadyumu'na ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla alternatif yol açıldı. Böylece bugün Gazişehir Gaziantep ile Beşiktaş arasında oynanacak müsabaka öncesi taraftarlar rahat bir nefes almış oldu. Spor kenti olma hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Süper Ligi'nde mücadele eden Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nün iç saha maçlarını oynadığı Beylerbeyi'ndeki 35 bin 574 koltuk kapasiteli Gaziantep Kalyon Stadyumu'na şehir merkezinden ulaşımı sağlamak için alternatif yolu trafiğe açtı. Beşiktaş maçı öncesi futbolseverlere müjeli bir haber veren Büyükşehir Belediyesi, 4. Organize Sanayi Bölgesi'nden Kalyon Stadyumu'na 2 bin 200 kilo metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde yeni bir yol açtı. Şehir merkezi, Tugay–Basra ve Turgut Özal Bulvarı'nı 4. Organize Sanayi Bölgesi'ne bağlayan yol için 3 bin 500 ton sıcak asfalt kullanıldı. Diğer yandan, Kalyon Stadyumu'nun etrafında çevre düzenlemesi ve yeni asfaltlama da yapan büyükşehir belediyesi, vatandaşların hem stadyuma ulaşımını hem de organize sanayi bölgesine gidişini kolaylaştırmış oldu.