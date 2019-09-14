K.Maraş’ta günübirlik daireler mercek altında

BUGÜN NELER OLDU

KAHRAMANMARAŞ'TAasayiş ekipleri, kısa sürelikonaklama için kullanılanapart dairelere (günübirlik)yönelik denetimlerdebulundu. Dairelerde kalan290 kişinin sorgulandığıdenetimlerde, değişik suçlardanaranan 3 kişi yakalandı.il Emniyet Müdürlüğü asayişekipleri, günübirlik kiralananapart dairelere yönelikeş zamanlı denetimlerdebulundu.Denetimlerde 290 kişininkimlik kontrolü yapılırken,bir apart işletmesinekimlik bildirme sisteminekayıtlı olmadığı için 14 bin705 TL, bir apart işletmesinealkollü satış belgesi olmadığıhalde alkollü içki bulundurmakve satmaktan dolayı13 bin 010 TL para cezasıkesildi. Denetimlerde aranan3 kişi yakalanırken, 3 ayrıapart işletmesine sözleşmesiolmadığı için tutanak tutuldu.