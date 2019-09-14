K.Maraş’ta günübirlik daireler mercek altında

KAHRAMANMARAŞ'TA
asayiş ekipleri, kısa süreli
konaklama için kullanılan
apart dairelere (günübirlik)
yönelik denetimlerde
bulundu. Dairelerde kalan
290 kişinin sorgulandığı
denetimlerde, değişik suçlardan
aranan 3 kişi yakalandı.
il Emniyet Müdürlüğü asayiş
ekipleri, günübirlik kiralanan
apart dairelere yönelik
eş zamanlı denetimlerde
bulundu.
Denetimlerde 290 kişinin
kimlik kontrolü yapılırken,
bir apart işletmesine
kimlik bildirme sistemine
kayıtlı olmadığı için 14 bin
705 TL, bir apart işletmesine
alkollü satış belgesi olmadığı
halde alkollü içki bulundurmak
ve satmaktan dolayı
13 bin 010 TL para cezası
kesildi. Denetimlerde aranan
3 kişi yakalanırken, 3 ayrı
apart işletmesine sözleşmesi
olmadığı için tutanak tutuldu.