Konukoğlu görevi devretti

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üper Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep'te Adil Konukoğlu
başkanlık görevini Türkiye İhracatçılar Meclisi eski Başkanı Mehmet Büyükekşi
'ye bıraktı. Birlik ve beraberlik içinde hareket ederek şehri layık olduğu Süper Lig
'e yükseltmeyi başardıklarını belirten Konukoğlu, kulübün ligde kalıcı olması için şirketleşme kararı aldıklarını anımsattı. Konukoğlu, "Bugüne kadar yönetim kurulunda gece gündüz demeden benimle birlikte gayret eden tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hakkımı helal ediyorum. Seçilen yeni yönetime başarılar diliyorum, başarılı olmaları için elimden ne gelirse yardım olacağım"
diye konuştu. Mehmet Büyükekşi ise Konukoğlu ailesinin her zaman üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiğini söyledi. Gazişehir'in yeni yönetiminde Mahsun Altunkaya (Başkan Yardımcısı), Müslüm Özmen (Genel Sekreter),
Cihan Koçer (Kurumsal İlişkiler ve İletişim Sorumlusu), Samet Bayrak (Etik Temsilcisi), Yusuf Ziya Demsoy (Futbol Şube Sorumlusu), Sedat Özdinç (Taraftar Sorumlusu), Fikret Kileci, Cengiz Şimşek, Cevdet Akınal, Erhan Özmen, Fahrettin Kaplan, Gürkan Tural, Hayrullah Kubba, Mesut Çakmak, Tuncay Yıldırım ve Mehmet Ziylan
yer alıyor.