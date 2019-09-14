Konukoğlu görevi devretti

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üper Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep'tebaşkanlık görevini Türkiye İhracatçılar Meclisi eski Başkanı'ye bıraktı. Birlik ve beraberlik içinde hareket ederek şehri layık olduğu'e yükseltmeyi başardıklarını belirten Konukoğlu, kulübün ligde kalıcı olması için şirketleşme kararı aldıklarını anımsattı. Konukoğlu, "diye konuştu. Mehmet Büyükekşi ise Konukoğlu ailesinin her zaman üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiğini söyledi. Gazişehir'in yeni yönetimindeCihan Koçer (Kurumsal İlişkiler ve İletişim Sorumlusu), Samet Bayrak (Etik Temsilcisi), Yusuf Ziya Demsoy (Futbol Şube Sorumlusu), Sedat Özdinç (Taraftar Sorumlusu), Fikret Kileci, Cengiz Şimşek, Cevdet Akınal, Erhan Özmen, Fahrettin Kaplan,yer alıyor.