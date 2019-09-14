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Öğrencilerin saçlarına gönüllüler makas attı

’ta eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte harekete geçen gönüllü kuaförler, kırsal bölgede yaşayan öğrencilerin uzayan saçlarını kesti

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2019
Öğrencilerin saçlarına gönüllüler makas attı
Kahramanmaraş'ta eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte harekete geçen gönüllü kuaförler, kırsal bölgede yaşayan öğrencilerin uzayan saçlarını kesti, yıpranan saçlarına özel bakım yaptı.Kahramanmaraş'ta ders zilinin çalmasıyla birlikte harekete geçen gönüllü kuaförler Emine Süt ile Fatih Akpınar, kırsal mahallelerde eğitim gören öğrencileri sevindirdi. 'Bir tebessüme değer' projesi kapsamında dağ köylerinde kuaför hizmeti alamayan, hatta ebeveynleri tarafından tıraş edilen öğrencilere hizmeti ayağına getiren kuaförlerin bu çalışması, öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı. Şahinkayası Yeşilova İlkokulunda eğitim gören öğrencileri çeşitli hediyelerle ziyaret eden Süt ile Akpınar, ihtiyaç sahibi öğrencilere ücretsiz hizmet veriyor.
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Öğrencilerin saçlarına gönüllüler makas attı
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