Şahinbey’den 1453 öğrenciye bisiklet

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi derslerinde başarılı olan öğrencileri ödüllendirmek ve ayrıca spora teşvik etmek amacıyla 1453 öğrenciye bisiklet dağıttı.Şahinbey Belediyesi tarafından Akkent Spor Köyü'ndeki Okçuluk Sahası'nda gerçekleştirilen dağıtım törenine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı.

HEPİMİZİN GELECEĞİ

Törende yaptığı konuşmada Türkiye'nin geleceğinin gençlere emanet olduğunu belirten Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "En güzel yatırım ve en güzel hediye eğitime yapılan, çocuklarımıza ve geleceğimize yapılan yatırımdır. Mehmet Tahmazoğlu her başarıyı ödüllendiriyor. Bugün 1453 gencimiz bisiklet aldı. Öğrencilere sadece bisiklet gibi ödüller değil, öğrencileri ayrıca Umre, Çanakkale ve Bosna Hersek ziyareti ile de ödüllendiriliyor. Kendisini bu çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum" dedi.

"BAŞARIYI ÖDÜLLENDİRİYORUZ"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin spor yapmalarını istediğini belirterek "Başarılı öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz. Başarıyı ödüllendirmek elbette çok önemli. Çünkü gençlerimiz her şeyin en güzeline layıktır. Eğitim sadece okulda yapılmıyor, okulun dışında da gençlerimizin sağlıklı bir birey olarak yetişmeleri, zinde olmaları ve spor yapmaları istiyoruz. Bunun içinde başarılı öğrencilerimize bisiklet hediye ediyoruz" diye konuştu

. ÖĞRENCİLER KUDÜS'E GİDECEK

Bugüne kadar 3 milyon 355 bin adet kitap dağıttıklarını söyleyen Tahmazoğlu, "Bu kitapları da dağıttıktan sonra kitap okuma yarışmaları yapıyoruz. Yarışmanın sonunda öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz. 360 öğrencimizi Umre'ye 140 öğrencimizi Konya'ya götürdük. Geçtiğimiz hafta ise 128 öğrencimizi Bosna Hersek'e götürdük. İnşallah Allah nasip ederse bundan sonraki hedefimiz de gençlerimizi Kudüs'e götürmek istiyoruz" dedi.