Vatandaş odaklı hizmet

Valisi Davut Gül, son yıllarda özellikle vatandaş odaklı hizmette işleyişin olabildiğince şeffaf olduğu, vatandaşın kamu hizmetlerine ulaştığı, kamu görevlilerinin keyfiyetten uzak olduğu ve hesap verebilir bir sistemin bütün bakanlıklarda oluşturulmaya çalışıldığını kaydetti. Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından düzenlenen "Ombudsman Gazianteplilerle Buluşuyor" temalı toplantıda yaptığı konuşmada, oluşturulan bu sistemin güzel bir şekilde işlediğinin altının çizen Gül, "Gaziantep'te de gerek muhtarlarımızla her bir ilçede yaptığımız muhtarla toplantısı gerek kamu görevlileri ile yaptığımız koordinasyon toplantıları gerek haftanın iki günü il valisi olarak bizim yaptığımız halk günü ve Açık Kapı'ya her istenildiğinde başvurulabilen mekanizma çok güzel işliyor" dedi. Açık Kapı'ya gelemeyen, sisteme elektronik ortamda ulaşamayanlar için ise Açık Kapı Sahada çalışması ile ulaşıldığının vurgulayan Gül, yaşlılar, engelliler, gaziler ve şehit aileleri gibi dezavantajlı vatandaşlara Gaziantep Açık Kapı Sahada ekibi tarafından ziyaret edilerek taleplerinin evlerinde birebir alındığını söyledi. Gül, görüşülen her konunun çözülmesinin mümkün olmadığını da sözlerine ekleyerek "Bazen çözülemeyen meseleler olabiliyor ama önemli olan bunun çözülememe sebeplerinin vatandaşlara izah edilmesi. Takdir edersiniz ki ihtiyaçlar sınırsız kaynaklar sınırlı. Bazı taleplerin ise zamanda içerisinde çözülmesi gerekiyor, bunu için biraz sabredilmesi, beklenilmesi gerekebiliyor" diyerek toplantıda emeği geçenlere teşekkür etti. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ise, Türkiye'nin son onbeş yılda güzel gelişmelere şahit olduğunu aktararak Gaziantep'te yapılan çalışmalar için Vali Gül'e teşekkür etti. Malkoç, "Kamu hizmeti verenler, ülkenin imkanları ölçüsünde hizmet sunuyorlar. Diyorlar ki devletin kamunun sunduğu bu hizmetlerden eksik olan, noksan olan, hatalı olan varsa mahkemeye gitmeden önce kurduğumuz kurumlarla dostane çözümler arayın. İşte kamu denetçiliği de bunlardan birisi" dedi. Denetçiler, mülki idare yöneticileri, adliye ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile muhtarların katılım sağladığı toplantı soru cevap bölümü ile sona erdi.