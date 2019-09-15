Bilfen Okulları Gaziantep’te

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İstanbul'un en köklü okullarından Bilfen, Ankara, Kayseri, İskenderun, Antalya, İzmir ve Bursa'nın ardından Gaziantep'te okul açtı. Toplam 34 anaokulu, 19 ilkokulu, 18 ortaokulu ve 18 lisesinde yaklaşık 20 binin üzerinde öğrenciye hizmet veren Bilfen Okulları, 2019 - 2020 öğretim yılının en önemli yatırımını Gaziantep'te gerçekleştirdi. Eğitim kalitesini daha fazla öğrenci ile buluşturmak için yola çıkan kurum olan Bilfen grubunun hedefi kısa zaman içinde Gaziantep'te eğitim kalitesini bir üst noktaya taşımak. Gaziantep İbrahimli bölgesinde yapımı tamamlanan Bilfen Gaziantep Kampüsü yaklaşık 26 bin metrekarelik kapalı alanda, 7 bin metrekarelik bahçesiyle, iki bin 160 öğrenciye hizmet veriyor.Bilfen İlköğretim Kurumları Genel Müdür Yardımcısı Nurşen Kayatürk en başından itibaren kampüsün hazırlanma aşamalarının içinde yer aldı. Tek tek her detayla ilgilenen Kayatürk, Bilfen Eğitim Kurumlarının başarı ve deneyimlerini İstanbul'dan sonra tüm Türkiye'ye taşımak üzere yola çıktıklarını ve bu yolculukta Gaziantep'in önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.Kayatürk, "Aileleri ile beraber gönüllü olarak Gaziantep'e yerleşen çalışma arkadaşlarımız sayesindetecrübelerimizirahatlıklayeniokullarımızaaktarmışoluyoruz. Gaziantep okulumuzda anaokulu, ilköğretim ve lise müdürlerimizden oluşan yönetim kadrosu başta olmak üzere Bilfen'de uzun yıllar çalışan 20 aile, İstanbul, İzmir, Anlara ve Bursa'dan Gaziantep'e taşındı" dedi.İstanbul dışında ilkokulunu bundan 6 yıl önce Ankara'da açan ve daha sonra farklı illere yayılan kurumda sadece eğitim değil, yemekler bile aynı mönüyle çıkıyor. Nurşen Kayatürk, "Öğretmenler ve yöneticiler arasında Gaziantep'e ilişkin en önemli espri konusu da bu. Yemek kültürüyle Türkiye'nin bir numarası olan Gaziantep'te çocuklarımıza yemekleri acaba sevdirebilecek miyiz diyorlar" dedi.