Derbi zamanı

T
FF 1. Lig'de büyük gül geldi çattı. 1973-1974 sezonda başlayan ezeli rekabette Adanaspor
ile Adana Demirspor
bugün ligde 58. randevuya çıkacak. Dünyanın sayılı derbileri arasında yer alan Adana derbisi öncesi hazırlıklarını tamamlayan her iki takım galibiyet için sahaya çıkacak. Bugün 5 Ocak Fatih Terim Stadı
'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyi Tugay Kaan Numanoğlu
yönetecek.
ADANASPOR'UN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR
KENTIN
köklü takımı olan ve 1940'ta kurulan Adana Demirspor
ile 1954'ten bu yana yeşil sahalarda boy gösteren Adanaspor
arasındaki rekabet, futbolseverlerin heyecanla izlediği müsabakalar arasında yer alıyor. İki takım arasında geride kalan 58 resmi maçta Adanaspor 22, Adana Demirspor 15 galibiyet elde ederken, 21 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.
TAKIMLARIN SON DURUMLARI
Ligde ilk 3 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen, 2 beraberlik ve 1 galibiyetle 5 puan toplayan mavi-lacivertliler, milli maç arasında göreve getirdiği Uğur Tütüneker
'e derbi öncesinde takımı emanet etti. Tütüneker, takımının başında çıkacağı ilk resmi maçta derbi heyecanı yaşayacak. Geçen sezonu Eyüp Arın
ile tamamlayan Adanaspor
ise bu sezon başında teknik direktörlük görevine Levent Eriş
'i getirdi. Eriş yönetimindeki Adanaspor, ligdeki ilk üç maçta birer galibiyet, mağlubiyet ve beraberlik aldı.
MORALLİ ÇIKACAĞIZ
Mavi Şimşeklerin teknik direktörü Uğur Tütüneker ise takımın genel durumunun gayet iyi olduğunu dile getirdi. Göreve başladığından bu yana takımı tanımaya çalıştığını belirten Tütüneker, "Hedefimiz tabii ki Süper Lig. Adanaspor maçının önemini çok iyi biliyorum.Kim kazanırsa ona çok büyük bir moral olacak. Buradan da o moralle biz çıkmak istiyoruz. Dördüncü hafta derbi, hem takım farklı hem ben farklıyım. İnşallah bu maçtan moralli çıkarız" dedi.
ERİŞ TAKIMINDAN EMİN
Ev sahibi Adanaspor teknik direktörü Levent Eriş, milli maç arasını iyi değerlendirerek derbi maça hazırlandıklarını söyledi. Kente yakışır bir derbi oynanmasını temenni eden Eriş, "Son derece iyi ve keyifli bir şekilde çalıştığımızı söyleyebilirim. Takım olarak Adana derbisinin önemini, değerini, kalitesini, beklentileri, hayallerimizi karşılayacak bir müsabaka olmak adına başlangıç olarak görüyoruz" dedi.