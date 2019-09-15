Derbi zamanı

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'de büyük gül geldi çattı. 1973-1974 sezonda başlayan ezeli rekabetteilebugün ligde 58. randevuya çıkacak. Dünyanın sayılı derbileri arasında yer alan Adana derbisi öncesi hazırlıklarını tamamlayan her iki takım galibiyet için sahaya çıkacak. Bugün'nda saat 19.00'da başlayacak derbiyiyönetecek.köklü takımı olan ve 1940'ta kurulanile 1954'ten bu yana yeşil sahalarda boy gösterenarasındaki rekabet, futbolseverlerin heyecanla izlediği müsabakalar arasında yer alıyor.Ligde ilk 3 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen, 2 beraberlik ve 1 galibiyetle 5 puan toplayan mavi-lacivertliler, milli maç arasında göreve getirdiği'e derbi öncesinde takımı emanet etti. Tütüneker, takımının başında çıkacağı ilk resmi maçta derbi heyecanı yaşayacak. Geçen sezonuile tamamlayanise bu sezon başında teknik direktörlük görevine'i getirdi.Mavi Şimşeklerin teknik direktörü Uğur Tütüneker ise takımın genel durumunun gayet iyi olduğunu dile getirdi. Göreve başladığından bu yana takımı tanımaya çalıştığını belirten Tütüneker, "Hedefimiz tabii ki Süper Lig. Adanaspor maçının önemini çok iyi biliyorum.Kim kazanırsa ona çok büyük bir moral olacak. Buradan da o moralle biz çıkmak istiyoruz. Dördüncü hafta derbi, hem takım farklı hem ben farklıyım. İnşallah bu maçtan moralli çıkarız" dedi.Ev sahibi Adanaspor teknik direktörü Levent Eriş, milli maç arasını iyi değerlendirerek derbi maça hazırlandıklarını söyledi. Kente yakışır bir derbi oynanmasını temenni eden Eriş, "Son derece iyi ve keyifli bir şekilde çalıştığımızı söyleyebilirim. Takım olarak Adana derbisinin önemini, değerini, kalitesini, beklentileri, hayallerimizi karşılayacak bir müsabaka olmak adına başlangıç olarak görüyoruz" dedi.