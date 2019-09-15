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Geleceğe yatırım

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Beylerbeyi İlköğretim Okulu’nda öğrencilere kırtasiye desteğinde bulanan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı , “Geleceğe yatırım yapıyoruz” dedi

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2019
Geleceğe yatırım
Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, gençlere yapılan yatırımların geleceğe yapıldığını hatırlatarak bu yönde çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti. Beylerbeyi İlköğretim Okulunda öğrencilere kırtasiye malzemesi dağıtan Başkan Okay, ilçede bulunan okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesine kadar birçok konuyla ilgilendiklerini hatırlattı. AK Parti Milletvekili Habibe Öçal, AK Parti İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt'un da katıldığı programında konuşan Başkan Okay, ilçe genelinde ihtiyaç sahibi tüm okullarda kırtasiye malzemesi dağıtıldığını söyledi. Başkan Okay, "Yeni eğitim öğretim yılında bu güzel yavrularımızın eğitimlerine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi. Milletvekili Habibe Öçal ise, "Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren belediyelerimiz her zaman sosyal belediyecilik örneğini ortaya koymaktadırlar. Eğitim konusunda muasır medeniyetler seviyesine ulaşa bilmemiz için eğitim kalitemizi artırmamız gerekiyor. Eğitim kalitesinin artması için de birçok bileşenin ortak hareket etmesi gerekmektedir" dedi.
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Geleceğe yatırım
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