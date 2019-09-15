İSTE’nin otomobili Teknofest’te yarışacak

BUGÜN NELER OLDU

HATAY'IN İskenderun ilçesinde bulunan İSTE kampüsünde 9 aylık çalışmanın ardından üretilen insansız hava araçları ile elektrikli ve hidrojenle çalışan otomobil son hazırlıkları tamamlandıktan sonra İzmit'e gönderilmek üzere tıra yüklendi. 14-22 Eylül'de gerçekleşecek olan Teknofest'ye yarışacak olan öğrencilerin oldukça heyecanlı oldukları gözlendi. Öğrenciler yarışma öncesi ekip arkadaşları ile birlikte proje araçlarının son kontrollerini yaptılar. İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, bu yılki projelerinin daha iddialı olduğunun altını çizdi. Geçen yıl yarışmaya bir otomobille katıldıkları belirten Rektör Dereli, "Bu sene üç ekiple finale kaldık ve daha iddialıyız. Üniversiteler bazında baktığımızda hem hidrojenli hemde elektrikli otomobil yarışına katılan ender üniversitelerden birisiyiz. Tabi ki biz teknik üniversiteyiz bizden beklenen de zaten buydu" dedi.