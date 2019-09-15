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Ünlü şeflerden lezzet şöleni

kapsamında yabancı ülkelerden gelen şefler workshop gerçekleştirdi

Giriş Tarihi: 15.9.2019
Ünlü şeflerden lezzet şöleni
GAZIANTEP'IN, 'dünyanın en önemli gastronomi merkezlerinden biri olması' hedefiyle düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali kapsamında yabancı ülkelerden gelen şefler, workshop gerçekleştirdi. Festival Parkı'nda kurulan stantlarda ziyaretçiler için yemekler pişirildi, aşçılar görsel şov yaptı. Ziyaretçilerin ilgisini çeken gösteriler sırasında katılımcılara ikramda bulunuldu. Festivalde dünyaca ünlü şefler, Türkiye'nin gastronomi profesyonelleri ve şefleri, gurmeler, gastronomi yazarları ve Gaziantepli tarım üreticileri de yer aldı. Festivalin ikinci gününde aralarında Michelin ve UNESCO madalyalı ustaların da bulunduğu uluslararası şefler, workshop gerçekleştirdi. Workshop sırasında oluşturulan sahneye çıkan şefler, kendi ülkelerine ait lezzetleri anlatımlı olarak pişirip katılımcılara tattırdı. Festival kapsamında çeşitli yarışlar yapılırken renkli görüntüler de yaşandı. Organizasyon 2 gün daha çeşitli etkinliklerle ve konserlerle sürecek.
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