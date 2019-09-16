Azra’nın gözü Avrupa'da

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan tekvando sporcusu 15 yaşındaki Azra Tuba Tosun
, ilk defa milli forma giyeceği Avrupa Tekvando Şampiyonası
'nda altın madalya kazanarak Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor. Dedesi ve babasından gördüğü tekvando sporuna 8 yaşında başlayan Azra, ilçedeki bir spor salonuna yazılarak tekvandoya başladı.
TÜRKİYE ŞAMPİYONU
Tekvando hocalarından eğitim alan Azra Tuba
, 2018 yılında Ankara
'da düzenlenen yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Ardından Avrupa
'da müsabakalara katılmak ve milli formayı giymek için her gün çalışmalarını artıran Tosun
, bu yıl Ankara
'da düzenlenen milli takım seçme müsabakalarında dereceye girerek, Avrupa
'da Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.
OLİMPİYATA KATILMAK BİZİM İÇİN ÖNEMLİ
AVRUPA Şampiyonasına ilk defa katılacağı için heyecanlı olduğunu ifade eden Tosun, "Arkamda Türk bayrağıyla ilk defa böyle bir müsabakaya katılacağım için daha çok sorumluluk duygusu hissediyorum. Hedefim altın madalya kazanarak Türk bayrağını en üstte dalgalandırmak"
dedi. Tosun'un antrenörü İsa Karasopa da, "Hedefimiz Dünya Şampiyonası ve olimpiyatlar"
diye konuştu.
'ÇEVREDEN ÇOK DESTEK GÖRDÜM'
KENDINI hazır hissetmesiyle 2016 yılında ilk katıldığı müsabakada minikler Türkiye Şampiyonası 3
'üncüsü olduğunu ifade eden Azra
, milli takım seçmeleriyle ay-yıldızlı formayı giymeye hak kazandığını anlattı. Genç sporcu, "2019 yılında Avrupa seçmelerinde şampiyon oldum ve bu da benim Avrupa sürecimin başlangıcı oldu. Çevremden de çok destek almaya başladım"
dedi.