Azra’nın gözü Avrupa'da

BUGÜN NELER OLDU

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan tekvando sporcusu 15 yaşındaki, ilk defa milli forma giyeceği'nda altın madalya kazanarak Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.Tekvando hocalarından eğitim alan, 2018 yılında'da düzenlenen yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu. Ardından'da müsabakalara katılmak ve milli formayı giymek için her gün çalışmalarını artıran, bu yıl'da düzenlenen milli takım seçme müsabakalarında dereceye girerek,'da Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.AVRUPA Şampiyonasına ilk defa katılacağı için heyecanlı olduğunu ifade eden Tosun,dedi. Tosun'un antrenörü İsa Karasopa da,diye konuştu.KENDINI hazır hissetmesiyle 2016 yılında ilk katıldığı müsabakada minikler'üncüsü olduğunu ifade eden, milli takım seçmeleriyle ay-yıldızlı formayı giymeye hak kazandığını anlattı. Genç sporcu,dedi.