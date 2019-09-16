TÜFAD’da turnuva heyecanı başladı

Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Mersin Şubesi
'nin geleneksel hale getirdiği Veteranlar Futbol Turnuvası
başladı. Bu yıl bir süre önce hayatını kaybeden, Mersin
'in yetiştirdiği önemli yıldızlardan olan kaleci Göksel Gencer
'in isminin verildiği turnuvanın başlama vuruşunu Gencer'in abisi Yücel Gencer
ve Tarsus İdmanyurdu
teknik direktörü Ergün Pembe
yaptı. Mersin'deki spor adamlarının kaynaşması, birlik ve beraberliğin sağlanması ve bir araya gelmesi için Veteranlar Turnuvası
'na çok önem verdiklerini belirten TÜFAD Mersin Şube Başkanı Mesut Bilir
, "TÜFAD olarak ahde vefayı her zaman ön plana çıkarıyoruz. Bu sebeple hayata geçirdiğimiz her projeye Mersin'e ve Türk futboluna hizmet etmiş kişilerin isimlerini veriyoruz. Bölgemiz spor camiasının bir araya gelmesi bu tür faaliyetlerimiz sürecek"
ifadelerini kullandı.
BEKIR COŞKUN / MERSİN