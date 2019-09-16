TÜFAD’da turnuva heyecanı başladı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD)'nin geleneksel hale getirdiğibaşladı. Bu yıl bir süre önce hayatını kaybeden,'in yetiştirdiği önemli yıldızlardan olan kaleci'in isminin verildiği turnuvanın başlama vuruşunu Gencer'in abisiveteknik direktörüyaptı. Mersin'deki spor adamlarının kaynaşması, birlik ve beraberliğin sağlanması ve bir araya gelmesi için'na çok önem verdiklerini belirtenifadelerini kullandı.BEKIR COŞKUN / MERSİN