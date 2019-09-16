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’da turnuva heyecanı başladı

() ’nin geleneksel hale getirdiği start aldı

Giriş Tarihi: 16.9.2019
TÜFAD’da turnuva heyecanı başladı
Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Mersin Şubesi'nin geleneksel hale getirdiği Veteranlar Futbol Turnuvası başladı. Bu yıl bir süre önce hayatını kaybeden, Mersin'in yetiştirdiği önemli yıldızlardan olan kaleci Göksel Gencer'in isminin verildiği turnuvanın başlama vuruşunu Gencer'in abisi Yücel Gencer ve Tarsus İdmanyurdu teknik direktörü Ergün Pembe yaptı. Mersin'deki spor adamlarının kaynaşması, birlik ve beraberliğin sağlanması ve bir araya gelmesi için Veteranlar Turnuvası'na çok önem verdiklerini belirten TÜFAD Mersin Şube Başkanı Mesut Bilir, "TÜFAD olarak ahde vefayı her zaman ön plana çıkarıyoruz. Bu sebeple hayata geçirdiğimiz her projeye Mersin'e ve Türk futboluna hizmet etmiş kişilerin isimlerini veriyoruz. Bölgemiz spor camiasının bir araya gelmesi bu tür faaliyetlerimiz sürecek" ifadelerini kullandı.

BEKIR COŞKUN / MERSİN
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TÜFAD’da turnuva heyecanı başladı
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