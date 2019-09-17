Evin bahçe duvarında tarihi keşif

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İslahiye ilçesindeki tarihi Yesemek Heykel Atölyesi'nde devam eden kazı çalışmaları için yüzey araştırması yapan ekip, bir evin çevresine 50 yıl önce yapılan bahçe duvarında kullanılmış 'Geç Roma Dönemi'ne ait mezar taşı buldu. Çevrede yüzey araştırması yapan ekip, bir evin briketten bahçe duvarında kullanılan garip şekilli bir taş fark etti. Ekip yakından incelediği taşın, Geç Roma Dönemi'nden, M.Ö. 3-4'üncü yüzyıllara ait mezar taşı olduğunu belirledi. Nahsen Korkmaz'a ait evin bahçe duvarındaki taşın 50 yıl önce tarlada bulunarak duvar yapılırken buraya yerleştirildiği öğrenildi. Ekibin tesadüfen bulduğu taşın üzerine Grekçe ile yazılan yazıtta ise 'Özgür/azatlı kız kardeşi için yaptırdı' ibaresinin yer aldığı belirlendi.