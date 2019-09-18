Babasından devraldığı bayrağı ileriye taşıyor

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u yıl düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda kilosunda Avrupa üçüncüsü olan Burhan Karık, birçok Türkiye ve uluslararası şampiyonlukları bulunan babası milli kick boks antrenörü Kenan Karık'tan aldığı bayrağı, daha da ileriye taşımak için çalışıyor. Milli kick boks antrenörü Kenan Karık'ın 5 çocuğundan birisi olan Burhan Karık, geçtiğimiz ay içerisinde Macaristan'da düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda 74 kiloda rakiplerini mağlup ederek üçüncü oldu.
AMACIM DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU
Burhan Karık, spor hayatına çok küçük yaşlarda başladığını belirterek, ilk zamanlarda kick boksla çok ilgili olmadığını itiraf etti. Yıllar geçtikçe daha sıkı çalışmaya başladığını anlatan milli sporcu, "Daha çok çalıştıkça dereceler de gelmeye başladı. En son Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük elde ettim. Hedefim önümüzdeki yıl yapılacak Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda birinci olarak Türkiye'nin ve Osmaniye'nin adını dünyaya duyurmak. Sporcu bir ailede yaşamak çok güzel bir şey. Evde hoca-öğrenci ilişkimiz bitiyor, baba-oğul ilişkimiz başlıyor"
ifadelerini kullandı. Milli kick boks antrenörü baba Kenan Karık da 39 yıldır aktif olarak kick boks sporuyla ilgilendiğini ve antrenör olarak spora devam ettiğini kaydetti. Bugüne kadar birçok uluslararası ve Türkiye şampiyonluğu kazandığını ve bayrağı artık çocuklarına verdiğini aktaran baba Kenan Karık ise, "5 çocuğum var. İki kızımın çok sayıda Türkiye ve uluslararası şampiyonlukları var. Hem Burhan, hem diğer çocuklarımın daha büyük başarılar elde edeceğine inanıyorum"
diye konuştu.