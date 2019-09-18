Babasından devraldığı bayrağı ileriye taşıyor

BUGÜN NELER OLDU

u yıl düzenlenen Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda kilosunda Avrupa üçüncüsü olan Burhan Karık, birçok Türkiye ve uluslararası şampiyonlukları bulunan babası milli kick boks antrenörü Kenan Karık'tan aldığı bayrağı, daha da ileriye taşımak için çalışıyor.Burhan Karık, spor hayatına çok küçük yaşlarda başladığını belirterek, ilk zamanlarda kick boksla çok ilgili olmadığını itiraf etti. Yıllar geçtikçe daha sıkı çalışmaya başladığını anlatan milli sporcu,ifadelerini kullandı. Milli kick boks antrenörü baba Kenan Karık da 39 yıldır aktif olarak kick boks sporuyla ilgilendiğini ve antrenör olarak spora devam ettiğini kaydetti. Bugüne kadar birçok uluslararası ve Türkiye şampiyonluğu kazandığını ve bayrağı artık çocuklarına verdiğini aktaran baba Kenan Karık ise,diye konuştu.