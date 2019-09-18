Mersinli kadınların festival heyecanı

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mersin Kadın Girişimciler İcra Kurulu toplantısı Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde yapıldı. Kadın girişimciler bölge ekonomisine katkı sunacak projeleri gündeme getirdiler. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan, girişimci kadınların yapacakları tüm çalışmalara destek olacaklarını belirtti.Kızıltan, "Bu tür birliktelikleri önemsiyoruz. Her türlü projenize desteğe hazırız. Gelen önerilerin girişimciliği desteklemek üzere oluşturulan kurullarımızdan gelmesi bizi ayrıca memnun ediyor. Yerelde kalmayıp, bölgesel hareket etmemizde fayda var. Çevre illerle irtibat haline olmak gerekiyor. Devir artık bireysel değil güçleri birleştirme devri. Güçlü olmak için birlikte olmak lazım" dedi. TOBB Mersin Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayla Harp da gündemdeki projelerinden bahsederek, bölgesel kalkınmaya yönelik çalışmaları önemsediklerine vurgu yaptı. Yakın bir gelecekte Mersin'de karnaval havasında düzenlemeyi planladıkları festival hakkında da bilgi veren Harp, "Kadın üreticilerimiz ve esnafımızı destekleyecek bir sokak festivali düzenleyeceğiz. 2 gün planlıyoruz" dedi.