Tarsus Şelalesi’ne ziyaretçi akını

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Tarsus ilçesindeki Tarsus Şelalesi, doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. Şelale, sıcak havalar nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Sıcaktan bunalanlar da şelalede serinliyor. Tarsus'u su taşkınlarından korumak için Bizans İmparatoru Justinyen tarafından Berdan Nehri'nin yatağının değiştirilmesiyle M.S. 527- 565 yıllarında ortaya çıkan Tarsus Şelalesi, manzarası nedeniyle ilçeye gelenlerin rotasına eklediği destinasyonlardan biri haline geldi. Sonbahar gelmesine rağmen sıcak havaların tadını çıkaranlar, yaz boyu olduğu gibi şelaleyi ziyaret edip, fotoğraflar çekerek manzarayı ölümsüzleştirdi. Suyun güzelliğine kapılan bazı gençler de tehlikeye aldırış etmeden kendilerini şelalenin soğuk sularının altına girdi. Şelale ziyaretçilerinden Sinem Arslan, İzmir'den yola çıkarak Akdeniz turu yaptıklarını belirterek, "Tarsus'a gelir gelmez şelaleyi görmek istedik ve çok beğendik. Buradan da Taşkuyu Mağarası'na gideceğiz. Gezilecek her yeri tek tek araştırıyoruz. Burayı çok güzel ve temiz bulduk" dedi.