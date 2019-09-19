Büyükşehir’den toplu taşıma araçlarına teşvik

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi tarafından, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında şehir içinde toplu taşıma araçlarını tercih eden vatandaşlara çeşitli hediyeler verildi. Bu yıl "Güvenli Yürüyüş ve Bisiklet Sürme" temalı "Birlikte Yürüyelim" sloganıyla kutlanacak olan Avrupa Hareketlilik Haftası'nı, Büyükşehir Belediyesi önünden Gaziantep Kalesi'nde son bulan kortej yürüyüşüyle başlatan büyükşehir, hafta boyunca düzenleyeceği çeşitli etkinliklerle Avrupa Hareketlilik Haftası'na renk katacak. Bu doğrultuda Yeşilsu Otobüs Durağı'nda otobüs bekleyen vatandaşlara hediye veren Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, şehir içinde toplu taşıma araçlarının kullanımını özendirdi. Uzun yıllardır toplu taşıma aracını kullanan Hayri Çömez, özel otomobili olmadığından toplu taşıma aracını kullandığını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi tarafından, halkı toplu taşıma aracına özendiren bu kampanyayı çok beğendim. Toplu araçlarını gençlerin de kullanmasını istiyorum" dedi.