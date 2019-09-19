Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Efe Murat’ın büyük başarısı

Efe Murat’ın büyük başarısı

BEKİR COŞKUN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 19.9.2019
Efe Murat’ın büyük başarısı
MERSIN'DE 15 yaşındaki Efe Murat Uçar, kendini korumak ve sağlıklı bir birey olmak için başladığı muay thai sporunda Türkiye şampiyonu oldu. Spora başlamadan önce 100 kilo olduğunu ve sağlıklı olabilmek adına kilo vermek istediğini aktaran Uçar, "Bir spor salonuna gittim ve Şahin Aras hocamla tanıştım. Hocam beni muay tahi sporuna yönlendirdi. 2 yıldır da hiç antrenman aksatmadan spora devam ediyorum" dedi. Uçar, "Türkiye Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda +81 kiloda 3 maçımı da kazanarak şampiyon oldum. Ardından da Bitlis'te düzenlenen Türkiye Muay Thai Milli takım seçmesinde rakiplerimi nakavt ederek, Milli takıma girmeye hak kazandım. Bu sene gerçekleştirilecek olan Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda ise ülkemi temsil edeceğim" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Efe Murat’ın büyük başarısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN