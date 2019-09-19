Efe Murat’ın büyük başarısı

MERSIN'DE 15 yaşındaki Efe Murat Uçar, kendini korumak ve sağlıklı bir birey olmak için başladığı muay thai sporunda Türkiye şampiyonu oldu. Spora başlamadan önce 100 kilo olduğunu ve sağlıklı olabilmek adına kilo vermek istediğini aktaran Uçar, "Bir spor salonuna gittim ve Şahin Aras hocamla tanıştım. Hocam beni muay tahi sporuna yönlendirdi. 2 yıldır da hiç antrenman aksatmadan spora devam ediyorum"
dedi. Uçar, "Türkiye Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda +81 kiloda 3 maçımı da kazanarak şampiyon oldum. Ardından da Bitlis'te düzenlenen Türkiye Muay Thai Milli takım seçmesinde rakiplerimi nakavt ederek, Milli takıma girmeye hak kazandım. Bu sene gerçekleştirilecek olan Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda ise ülkemi temsil edeceğim"
dedi.