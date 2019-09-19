Efe Murat’ın büyük başarısı

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MERSIN'DE 15 yaşındaki Efe Murat Uçar, kendini korumak ve sağlıklı bir birey olmak için başladığı muay thai sporunda Türkiye şampiyonu oldu. Spora başlamadan önce 100 kilo olduğunu ve sağlıklı olabilmek adına kilo vermek istediğini aktaran Uçar,dedi. Uçar,dedi.