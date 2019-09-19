Ejder meyvesi “yok sattı”

BUGÜN NELER OLDU

alternatif ürün olarak yaklaşık 80 dekar arazide yetiştirilen ve hasadı büyük oranda tamamlanan ejder meyvesi, üreticisinin yüzünü güldürdü. Yılın büyük bir kısmına yayılan güneşi ve verimli toprakları sayesinde muz, kivi, avokado ve mango gibi birçok tropik meyvenin yetiştirildiği Mersin'de ejder meyvesinin üretimi de arttı. Yurt dışında "Dragon Fruit" olarak bilinen, Türkiye'de "Pitaya" olarak da adlandırılan meyve, çiftçilere sezonunda 4 kere hasat imkanı sunuyor. Ejder meyveleri, üreticileri tarafından dalından koparıldığı dönemde tanesi 15 liradan otellere, büyük marketlere ve turistik bölgelerdeki işletmelere satıldı. Hem görünümü hem de tadıyla ilgi geçen, antioksidan özelliğiyle de ön plana çıkan ejder meyvesi, "yok sattığı" hasat döneminde üreticisini sevindirdi. Mersin Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, ejder meyvesi üretiminin, tarım kenti Mersin'de hız kazandığını söyledi. Meyvenin kentteki geçmişinin 10 yılı bulduğunu aktaran Abalı, "Mersin'de 20'ye yakın üretici, 80 dekar alanda ejder meyvesi üretimi yapıyor" dedi.