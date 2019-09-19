Hurdaları sanat eserine dönüştürüyor

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bir çiftçi, hurdacılardan topladığı atık metal ve demir parçalarından heykel ve maketler yapıyor. Nizip ilçesi Eskikonak Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Abdullah Gören, hurdadan yaptığı birbirinden farklı sanat eserleriyle dikkat çekiyor. Hurdacılardan topladığı demir ve metal atıkları evinin altında atölye haline getirdiği yere getiren 2 çocuk babası Gören, atıklara şekil vererek adeta sanat eserine dönüştürüyor. İşlevsel özelliğini yitirmiş demir ve metal parçalara 10 yıldır şekil veren Gören, çiftçilikten arta kalan zamanlarını atölyesinde geçiriyor. Çöp diye atılan malzemelerden sanat eseri ortaya çıkaran Gören, 10 yıldır yaptığı heykel ve maketleri Ankara ve Gaziantep'te sergilediğini söyledi.